I cittadini scendono per strada con scopa e soffione per ripulire la via

Alla fine chi fa da sé fa per tre, diceva un vecchio proverbio. E gli inquilini di via Monte Santo a Monza hanno deciso di seguire questo detto. Dopo aver più volte sollecitato un intervento per la mancanza della pulizia della strada hanno deciso di fare da soli e armati di scopa e di soffione hanno ripulito la via. “Avevamo già segnalato il problema sia in comune sia all’Impresa ricevendo rassicurazioni su un intervento - spiega Emilio Dilda -. Ma questo intervento non è mai arrivato. Il giorno di pulizia della strada la via resta comunque sporca con foglie, carta, sacchetti di plastica, pacchetti di patatine rimasti per terra”. A quel punto Dilda, insieme ai condomini Montin, Castronovo e Oscar hanno deciso di fare da soli.

“Abbiamo preso la scopa e il soffione, abbiamo ammucchiato e raccolto l’immondizia che c’era per terra e poi l’abbiamo buttata, restituendo al quartiere una strada pulita. Ma a questo punto, visto che le pulizie della strada le dobbiamo fare da soli, chiediamo al comune di Monza che ci venga rimborsata almeno in parte la Tari”.

È da tempo che Emilio Dilda denuncia situazioni di degrado nel quartiere di San Rocco: scarsa manutenzione della fontana nella piazza davanti al centro civico, lo smog per il grande passaggio della auto e da alcune settimane anche per l’avvio del cantiere della pista ciclabile di via Aquileia, i cocci che cadevano nel sottopasso di via D’Annunzio, i giochi dei bimbi vandalizzati. Adesso oltre a segnalare è passato all’azione ripulendo la via Monte Santo insieme ad alcuni vicini.