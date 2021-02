Dall'Enpa l'idea regalo: per San Valentino adotta un animale a distanza

Un gesto d'amore per cani, gatti, ed erbivori ospitati nel rifugio dell'Enpa, e che difficilmente troverebbero un'adozione tradizionale. Un aiuto per gli amici a quattro zampe anziani, con problemi di salute o di comportamento. Un gesto d'amore che scalda il cuore di chi lo fa e di chi lo riceve

A San Valentino apri la porta del tuo cuore a un amico a quattro zampe: regala, regalati, o chiedi in dono un’adozione a distanza.

Ecco la proposta dell’Enpa di Monza in occasione della festa degli innamorati. Invece di regalare fiori, cioccolatini, vestiti o accessori molto meglio regalare la gioia di una carezza o di una coccola anche se solo a distanza.

Basta un semplice click sul sito dell’Enpa Monza per diventare sostenitori del Progetto Famiglia a Distanza decidendo di adottare cani, gatti, conigli, criceti, caprette, pony. Animali spesso anziani, o con problemi di salute, o comportamentali che difficilmente troverebbero un’adozione vera e propria all’interno delle mura domestiche.

Il contributo richiesto è di 15 euro al mese per ogni animale adottato (anche se per garantire continuità al progetto si consiglia di far durare l’adozione almeno tre mesi).

I nuovi “genitori” riceveranno il biglietto d’auguri, l’attestato di adozione, l’aggiornamento mensile con le foto e il video dell’animale adottato e per chi lo desidera è possibile, previo appuntamento, andarlo a trovare al rifugio di via San Damiano.

Tutti i dettagli sul sito dell’Enpa di Monza, sulla pagina Facebook di Enpa Monza, oppure inviando un’email a adozioni.distanza@enpamonza.it (comunicando i propri dati nome, cognome e recapito telefonico).