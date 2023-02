La scuola monzese dove per San Valentino arrivano rose, cioccolatini e dediche

Scoppia il romanticismo anche tra i giovani cresciuti a rete e social. Per San Valentino riscoprono la gioia di un piccolo dono abbinato a una lettera o a un piccolo pensiero scritto a mano da recapitare a chi si vuole bene. Non solo alla persona della quale, magari, si è segretamente innamorati, ma anche un messaggio di stima per un insegnante, di gratitudine per un amico, di ringraziamento per l’operatore scolastico.

Cuoricini, rose e cioccolatini arrivano all’Hensemberger di Monza. Un’idea dolcissima e originale quella proposta da un gruppo di studentesse che all’interno della scuola (prettamente maschile) hanno deciso di portare un pizzico di dolcezza. L’idea – prima sottoposta alla dirigenza scolastica che ha dato il via libera – è stata accolta con piacere e il prossimo 14 febbraio per le ‘postine’ dell’amore sarà una mattinata di lavoro.

“L’idea è molto semplice – racconta a MonzaToday una delle ragazze che insieme alle altre compagne l’ha organizzata -. Fino al 10 febbraio durante l’intervallo è possibile prenotare il proprio pensiero d’amore da recapitare all’interno della scuola a compagni, professori, o personale scolastico. Si può scegliere tra una rosa o un cioccolatino. Noi forniamo un biglietto dove scrivere il proprio messaggio. Il mittente può rimanere anonimo. Poi noi il 14 febbraio consegneremo il dono e il biglietto”. È richiesto un piccolo contributo di 2 euro per la rosa e di 1 euro per il cioccolatino. L’iniziativa sta riscuotendo un grande successo e a due giorni dalla fine della raccolta delle prenotazioni sono già 80 le persone che hanno aderito, tra la sede e succursale.

Un’iniziativa che ha anche un risvolto benefico. I fondi raccolti (al netto delle spese) verranno devoluti a un’associazione – che le ragazze decideranno nei prossimi giorni – impegnate ad aiutare le popolazioni messe in ginocchio dal terremoto in Turchia e in Siria.