Tracce di sangue per strada a pochi passi dal centro, rilievi e indagini a Monza

I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo in via De Gradi nella giornata di sabato dopo aver notato diverse tracce ematiche a terra. Indagini in corso

Una scia di sangue sul selciato, a terra, tra il marciapiedi e la strada dove sabato mattina non sono passate certo poche persone. E da dove è transitata anche una pattuglia dei carabinieri di Monza che ha notato quelle insolite tracce rosse a terra, verosimilmente gocce di sangue.

E i militari hanno effettuato un sopralluogo. Sabato in via De Gradi, nel tratto a ridosso del centro storico, tra via Aliprandi e via Azzone Visconti, è intervenuta anche la Sezione Rilievi. A verificare l'accaduto sono stati anche i membri del Controllo di Vicinato. I carabinieri hanno avviato le indagini per riuscire a risalire a quanto successo e capire se il tratto - nella nottata o nelle ore precedenti - possa essere stato teatro di qualche lite finita nel sangue o di un episodio violento. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli e le indagini sono in corso.