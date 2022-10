"Per andare a fare il prelievo si rischia di cadere"

"Quando sono entrata in quell'ospedale e ho iniziato a percorrere il vialetto per raggiungere l'ambulatorio dei prelievi mi è venuto un tuffo al cuore. Come è possibile che il nostro caro San Gerardo Vecchio sia ridotto così?".

A parlare è una monzese che ha contattato la redazione di MonzaToday per segnalare la pericolosità del vialetto dello storico ospedale di via Solferino dove sono ancora attivi alcuni ambulatori, tra cui anche quello dei prelievi. La donna, monzese legatissima al nosocomio, è rimasta senza parole. "Non è ammissibile che in una struttura sanitaria non si presti attenzione anche ai percorsi - prosegue -. I sanpietrini in più punti sono saltati, si sono create ampie buche. Un vero pericolo sia per le persone con difficoltà motoria, ma anche per chi, magari di corsa o distratto inciampa".

Sanpietrini ammucchiati all'ospedale Vecchio di Monza

Il Vecchio San Gerardo per la monzese necessita di una cura. "Ma soprattutto ha bisogno di rispetto - prosegue -. Oggi ci sono ancora alcuni ambulatori, ma entrando si viene pervasi da un sentimento di profonda desolazione e tristezza. Quello è lo storico ospedale dei monzesi: lì intere generazioni di figli di Teodolinda sono nati, sono stati curati. Ancora oggi in tanti si recano per sottoporsi ad esami e visite. Che spettacolo offriamo loro?".

Abbiamo contattato l’ospedale San Gerardo e siamo in attesa di ricevere aggiornamenti in merito alla situazione, ed eventuali progetti di intervento e di riqualificazione dell'area.