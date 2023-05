"Quella nuvola di fumo che si alza dal deposito e rende l'aria irrespirabile"

Ci sono gli scarichi continui dei tir che rimangono accesi a lungo prima di partire. E che pure vengono lavati con grande dispendio d'acqua in questo periodo di siccità. Più volte, infine, anche i fumi dei roghi che a più riprese hanno interessato l'area.

Sembrerebbe non esserci pace per i residenti di Sant'Albino. Secondo quanto denunciato dai referenti del comitato di quartiere, infatti, il deposito di tir in via Sardegna continuerebbe a creare non pochi problemi a chi abita nella zona. Le prime segnalazioni all'amministrazione comunale già lo scorso anno, con una lettera nella quale si sottolineava il degrado dell'area e si sollevavano dubbi sulla sua regolarità. Nei giorni scorsi l'ennesima missiva agli uffici di piazza Trento e Trieste, scritta da una cittadina: "Sono di nuovo a segnalarvi la situazione di grave pericolo in cui i tir del deposito mettono i pedoni, i ciclisti, gli automobilisti, gli animali domestici e selvatici che passano per via Sardegna - vi si legge -. In passato pare che fossero anche sorti dubbi sulla regolarità dell'area. Sembra la terra di nessuno, ma è una via comunale e mi chiedo quanto ancora dobbiamo aspettare perché venga tutelata la nostra sicurezza e la nostra salute. I camion restano accesi ore prima di partire e vengono costantemente lavati con uno spreco di acqua inverecondo. La vostra risposta è giunta a fine novembre 2022 ed è stata rassicurante, si parlava di una situazione illegale che sarebbe cessata a breve. Invece è aprile e i camion mettono ancora a rischio i miei figli e i bambini che passeggiano o vanno in bicicletta per via Sardegna e ci avvelenano l’aria".

Una situazione difficile quella nella zona della quale la redazione di MonzaToday già in passato si era occupata, alla quale, più volte, si è aggiunta anche la presenza di roghi nell'area. Con fumi tossici. E che ora i cittadini non intendono più sopportare. Anche perché nella via i santalbinesi hanno denunciato anche la mancanza di strisce, dossi per rallentare le auto all'inizio e alla fine della strada, specchi all’altezza della doppia curva, marciapiedi. A affiancarsi a questa situazione anche quella in via dell'Offelera, altra zona problematica del quartiere, con la presenza di alcune baracche dove vivano famiglie con bambini. "Questa è una situazione ben nota sia alla passata amministrazione sia a quella attuale - hanno spiegato i residenti -. Abbiamo più volte segnalato il problema anche agli agenti della polizia locale e quando vengono appiccati i fuochi chiamiamo subito i vigili del fuoco. Non sappiamo che cosa bruciano, probabilmente materiale elettrico che provoca un odore nauseabondo, oltre a bruciare l'erba dei campi. Insieme a ciò, c'è anche il problema di un gran numero di mosche".

La redazione di MonzaToday ha contattato l'assessore competente per chiarimenti in merito alla vicenda. Siamo in attesa di ricevere la risposta ufficiale.