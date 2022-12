Autoscala e sirene in piazza, perché in Duomo c'erano tutti quei mezzi dei vigili del fuoco

Al centro l'albero di Natale illuminato e sullo sfondo il Duomo, il simbolo della città. Tutto intorno, nella piazza, i mezzi dei vigili del fuoco dalle autoscale alle autopompe, compreso un veicolo storico.

Lo schieramento lunedì 5 dicembre è stato predisposto in occasione delle celebrazioni per Santa Barbara, patrona del corpo dei vigili del fuoco. Alle 18.30 infatti è stata celebrata la messa in Duomo e alla cerimonia ha preso parte anche il prefetto Palmisani, il sindaco di Monza Paolo Pilotto e rappresentanti delle autorità civili e militari che, specificano dal comando di via Mauri, hanno dato dimostrazione di "affetto e vicinanza al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco".

I numeri di fuoco di Monza

Sono stati 5.680 gli interventi che nell'ultimo anno hanno visto impegnati nelle emergenze sul territorio di Monza e Brianza i vigili del fuoco del comando provinciale. Nel periodo dall'1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022, le squadre del comando di Monza e Brianza hanno redatto 8578 rapporti di intervento. Dei 5.680 interventi, 2.744 sono stati gestiti dal comando centrale di Monza e 1.570 tra incendi, incidenti ed emergenze sono avvenuti proprio sul territorio del capoluogo brianzolo, 784 sono stati invece gli interventi effettuati al di fuori della provincia, a supporto di altri comandi lombardi. Il bilancio con i numeri di un anno di attività è stato predisposto dagli uffici del comando in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona del corpo che si celebra il 4 dicembre.

Gli incendi e le esplosioni registrati nell'ultimo anno sul territorio brianzolo sono stati 2.960, 2.313 le operazioni di soccorso e salvataggio, 533 gli interventi di apertura porte e finestre, 464 i dissesti statici, 443 i danni d'acqua, 427 gli incidenti stradali, 337 le fughe di gas, 183 gli alberi e le piante pericolanti. Il telefono della centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha squillato anche per falsi alalrmi e in un anno sono stati 40.