Due attività commerciali sanzionate in Brianza per violazioni amministrative

Continuano i controlli della questura sul territorio brianzolo. Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo , al fine di contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, nonché nel contesto delle costanti verifiche sull’osservanza della normativa vigente in tema di esercizi commerciali, nei giorni scorsi su disposizione del questore della provincia Marco Odorisio, personale della questura di Monza e della Brianza, unitamente a due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Milano e a pattuglie delle polizie locali competenti per territorio, ha svolto controlli mirati nelle aree dei comuni di Carnate e Mezzago maggiormente interessate dai fenomeni criminali e di degrado urbano, individuati, soprattutto, in risposta alle segnalazioni della cittadinanza.

Nei guai due esercizi commerciali

Nel corso del controllo sono state identificate 41 persone, di cu 13 con precedenti di polizia, e controllate 17 autovetture. Durante le verifiche all’interno di due minimarket alimentari a Carnate, rispettivamente in via Roma, e via Libertà, dove veniva rilevata la mancata esibizione, imposta dalle norme vigenti, della cartellonistica relativa ai prezzi dei prodotti in vendita e agli orari di apertura e chiusura dell’esercizio commerciale. Pertanto, venivano contestate le violazioni amministrative ed elevate le relative sanzioni.