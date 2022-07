Litiga con l'autista poi lancia un sasso contro l'autobus e scappa

Aveva avuto un diverbio con l'autista di un bus di linea perchè era salito a bordo senza il biglietto e dopo essere stato invitato a scendere si è "vendicato" lanciando un sasso contro una portiera del mezzo che a quell'ora viaggiava carico di passeggeri. E' successo a Pioltello nei giorni scorsi e ora gli agenti della polizia locale hanno individuato il responsabile. L'uomo è stato quindi denunciato e dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio e attentato ai trasporti pubblici.

Secondo quanto ricostruito l'uomo era salito a bordo di un pullman di Autoguidovie senza il titolo di viaggio e l'autista lo aveva invitato a scendere. Quando il mezzo poi stava per ripartire, è stato colpito sulla fiancata da un grosso masso che ne ha danneggiato le porte. Dopo aver spaventato i passeggeri e causato disagi alla corsa del mezzo, è scappato via. A incastrarlo sono stati alcuni filmati di videosorveglianza e le intuizioni degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto. Il responsabile è stato individuato dopo quattro giorni di ricerche, in zona Satellite, a Pioltello.