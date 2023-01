Scappa dopo incidente, apre alla polizia ubriaco e con un coltellaccio in mano

Serata movimentata per gli agenti della polizia locale quella di venerdì a Seregno. Il personale è stato alle prese con un incidente dopo il quale uno dei conducenti coinvolti era fuggito via. E una volta rintracciato il giovane poi ha aperto la porta della sua abitazione completamente ubriaco e con un coltello in mano. Per il ragazzo è scattata una denuncia.

I fatti

La chiamata alla centrale operativa della polizia locale con richiesta di intervento è stata fatta intorno alle 17 da via Circonvallazione. Una volta giunti sul posto gli agenti però hanno notato la presenza di un solo mezzo: una Fiat Panda con al volante un 53enne ferito. L'altro veicolo, una Lancia Ypsilon si era allontanata dopo aver omesso di dare precedenza all'intersezione con via Bertacchi. Grazie al racconto di alcuni testimoni presenti, la polizia locale riusciva a identificare il proprietario del mezzo e proprio vicino alla sua abitazione, in una traversa, hanno trovato la Lancia Ypsilon.

Gli agenti hanno suonato al campanello e dall'appartamento - come riferito dal comando di piazza Umberto I - è uscito il giovane "in completo stato di ubriachezza" con un coltello in mano. Gli agenti gli hanno fatto lasciare l'arma tagliente e lo hanno denunciato. Al giovane è stata anche ritirata la patente. Il 53enne rimasto ferito nel sinistro invece ha riportato una prognosi di 15 giorni.