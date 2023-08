Scappano senza pagare il conto: il titolare li insegue, viene preso a calci e finisce in ospedale

Dovevano pagare 45 euro dopo aver pranzato in un ristorante etnico di Como, in viale Lecco, ma hanno ben pensato di scappare senza saldare il conto. Con la scusa di uscire per fumare una sigaretta i due clienti - un ragazzo di 25 anni con precedenti di polizia e residente a Varese e una ragazza di 21 anni residente in brianza a Vimercate - si sono dati alla fuga. Il ristoratore, un 47enne cinese, li ha inseguiti. Quando li ha r aggiunti in piazza del Popolo per esigere il pagamento, loro hanno scatenato contro di lui tutta la loro furia, con calci e pugni. Un calcio, in particolare, ha ferito l'uomo al volto facendogli perdere i sensi.

Il fatto è accaduto intorno alle 14 del 25 agosto 2023. Una volante della questura di Como è intervenuta dopo che alcuni passanti hanno segnalato la rissa in corso. Il ristoratore è stato trasportato al pronto soccorso ed è stato trattenuto in osservazione per aver riportato una microfrattura alla mandibola e una lieve emorragia cerebrale. I due ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per insolvenza fraudolenta e lesioni personali.