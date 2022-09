Scarica di pugni in faccia senza motivo a un sessantenne in piazza: denunciato

Calci e pugni, senza alcun motivo, in faccia a un uomo di sessantanni che stava semplicemente camminando in piazza. È successo a Cantù, in provincia di Como a pochi chilometri da Giussano e Seregno e dal confine con la provincia di Monza. Il fatto è evvenuto, come riportano i colleghi di QuiComo, lo scorso mercoledì ma solo oggi si è individuato l'aggressore. Si tratterebbe di uomo, di 20 anni, di nazionalità togolese,

Calci, pugni senza in faccia al sessantenne, residente a Cantù per cui era stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto era subito arrivata la polizia locale e un agente in borghese aveva tentato di bloccare l'aggressore. Nel raggiungerlo si era qualificato ma l'uomo aveva opposto resistenza ed era scappato.

La centrale operativa del Comando aveva quindi inviato, in emergenza, tutti gli equipaggi nel centro cittadino per le ricerche dell’uomo senza riuscire a trovarlo. Grazie però agli elementi raccolti dall’agente intervenuto e alle indagini svolte, è stato identificato il presunto autore del reato, un uomo senza fissa dimora. Le indagini sono proseguite fino ad oggi 24 settembre quando l'uomo è stato trovato e denunciato per lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.