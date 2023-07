La centralissima piazza diventa una "discoteca" sotto le stelle

Una “discoteca” sotto le stelle con musica fin dalle prime ore della sera e ben oltre la mezzanotte. Ma non solo si ascolta (e magari qualcuno balla anche), ma si chiacchiera e se si alza un po’ troppo il gomito ci scappano anche schiamazzi. Succede a Monza, nella centralissima piazza San Paolo, a due passi dal municipio. Ma i residenti non ci stanno e fanno arrivare le loro lamentele anche nel vicino Palazzo. Si sono affidati al consigliere comunale Stefano Galli (Fratelli d’Italia) i residenti di piazza San Paolo e delle vie limitrofe per denunciare la situazione e chiedere controlli e sanzioni.

“Noi non viviamo più - racconta a MonzaToday un uomo che vive proprio a pochi passi dalla piazza -. Avevo già segnalato il problema nei mesi scorsi al sindaco, e agli assessori alla Sicurezza e al Commercio. C’è un baccano fino oltre alle 2 di notte. Con gli altoparlanti di alcuni locali che trasmettano musica, clienti magari alticci che gridano, e poi lo spaccio sotto le nostre finestre. Ogni sera telefoniamo alla polizia locale per denunciare il problema ma ad oggi non si è ancora trovata una soluzione e noi siamo costretti a vivere notti insonni. Non possiamo neppure aprire le finestre per prendere una boccata d’aria. Tutto questo non è giusto. Se non è il comune a controllare e sanzionare chi trasgredisce la legge chi lo deve fare? Per questa situazione io mi sto ammalando: non riesco più a riposare, neppure con i tappi. Non è ammissibile vivere con una discoteca sotto casa”.

Il problema delle notti in bianco in piazza San Paolo è finito anche in consiglio comunale con un’interpellanza presentata dal giovane consigliere meloniano. “Ho chiesto alla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto di trovare una soluzione per far coesistere le esigenze delle attività commerciali con quelle dei residenti - ha spiegato Stefano Galli -. I residenti si lamentano per la musica ad alto volume fin dopo la mezzanotte, ma anche per gli schiamazzi e per presunti episodi di vandalismo e di criminalità. Ho chiesto agli assessori Moccia e Abbà un intervento per il rispetto della legge, oltre che controlli mirati in tema di spaccio”.