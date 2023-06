Schiamazzi e musica sotto le finestre: si mette i tappi per dormire e finisce in pronto soccorso

“Ho rischiato di dovermi sottoporre a un intervento chirurgico per colpa di chi, ormai da mesi, ha reso le mie notti insonni. Inutile installare i tripli vetri. Caos e vibrazioni si sentono ugualmente. Non ho alcuna intenzione di prendere farmaci per dormire: ecco perché avevo deciso di mettermi i tappi, quelli che si utilizzano nei cantieri e sulle catene di montaggio. Ma purtroppo spingendolo nell’orecchio mi sono fatto male e sono finito in pronto soccorso”.

Una brutta avventura quella accaduta a un monzese che vive nei pressi della centralissima piazza San Paolo. L’uomo, esasperato dall’ennesima serata di musica e schiamazzi sotto le finestre, ha provato con i tappi. Ma l’esito è stato drammatico e il poveretto è dovuto correre in pronto soccorso. “Per fortuna ho trovato una dottoressa molto brava, che è riuscita a risolvere il problema senza dover ricorrere alla chirurgia. Ma io non so più che cosa fare. Per la maleducazione altrui non vivo più e ho rischiato persino di finire sul tavolo operatorio”.

Il problema degli schiamazzi nella centralissima piazza non è nuovo. Soprattutto con l’arrivo della bella stagione e quando poi chiudono le scuole. “Ormai una situazione molto nota alle forze dell’ordine - racconta -. Anche nelle scorse settimane ho più volte segnalato alla polizia locale musica alta ben oltre la mezzanotte, schiamazzi perché logicamente la musica richiama le persone. Ma la scusa è sempre la stessa: la pattuglia è occupata, mi invitano a fare denunce o querele. Ma io non posso ricorrere ad avvocati per poter dormire”. A ciò, aggiunge il lettore, si aggiungono anche altri problemi, in primis legati allo spaccio. “Un problema che in passato era già stato segnalato e sembrava essere stato risolto, ma purtroppo i pusher sono ritornati”.