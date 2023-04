La piazzetta dove di notte ci sono cori da stadio, ubriachi e i residenti che lanciano le uova

"Non ce la facciamo più. Di notte, soprattutto durante il fine settimana, è un delirio. La piccola piazza si riempie anche di 30 ragazzi che fanno baccano fino alle 4 del mattino. Stanotte un inquilino, esasperato, ha persino lanciato le uova per farli allontanare ma loro, per tutta risposta, hanno continuato a gridare, giocare a pallone e far pipì".

Questa la segnalazione arrivata nella mattinata di oggi, sabato 8 aprile, alla redazione di MonzaToday. Il problema è a Monza, nella piazzetta tra via Emilia e viale Romagna. Un piccolo angolo pubblico, con qualche panchina, che dopo la mezzanotte si trasforma in bar a cielo aperto e qualche volta anche in campo da calcio. "Siamo esasperati - racconta un inquilino -. Qui la notte non si dorme. Dobbiamo tenere le tapparelle abbassate, le finestre chiuse anche in piena estate e indossare i tappi. Malgrado questi accorgimenti non riusciamo a prendere sonno e l'indomani dobbiamo andare al lavoro". Il problema, come spiega il lettore, prosegue tutta la settimana ma diventa intollerabile nel weekend quando i ragazzi continuano a far baccano ben oltre la chiusura del vicino locale.

"Si ritrovano sulle panchine: bevono senza sosta, usano il prato e gli alberi come vespasiani, gridano, e quando hanno il pallone giocano a calcio. Il tutto sotto le nostre finestre. Poi l’indomani l’area è un degrado unico", prosegue. Puntuali anche le segnalazioni alle forze dell'ordine. Come stanotte quando intorno alle 3 due pattuglie delle forze dell'ordine, probabilmente dietro segnalazione di un residente, sono giunte sul posto. "I giovani sono stati identificati, ma la pace è tornata solo verso le 4", aggiunge il lettore. "Comprendiamo che è difficile per una sola pattuglia intervenire contro un gruppo di 30 ragazzi - conclude -. Ma noi non sappiamo più che cosa fare. Attraverso l'amministratore chiederemo se è possibile recintare quell'area e chiuderla dopo una certa ora evitando così gli assembramenti".