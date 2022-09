Uno sciame si posiziona all'ingresso: biblioteca chiude per due giorni

Causa api a Monza la biblioteca di Cederna chiude per due giorni. L'annuncio sulla pagina Facebook della biblioteca del quartiere monzese. "Per permettere i lavori di recupero e salvaguardia dello sciame che si è installato all'ingresso della biblioteca Monza Cederna, oggi 14 settembre e domani 15 settembre la biblioteca rimarrà chiusa. Ci scusiamo per il disagio. Le api stanno bene", si legge sul post.

Una situazione simile si era verificata anche settimana scorsa a Cavenago Brianza. Protagonista, però, alcuni sciami di vespe. L'area giochi del Parco Arcobaleno, molto frequentata dai bambini e dalle famiglie, era stata scelta come dimora dalle vespe che avevano nidificato. Il sindaco avevano così fatto transennare l'area in attesa dell'arrivo di un'azienda specializzata.