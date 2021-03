Lo sciopero di 24 ore in arrivo: autobus, metro e tram a rischio per venerdì 26 marzo

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno proclamato un'agitazione in programma per il 26 marzo. Gli orari

Autobus, metropolitana e tram a rischio. E non solo tra Monza e Milano. Per venerdì 26 marzo le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore. Alla manifestazione ha aderito anche la segreteria territoriale di Milano dell'Orsa Trasporti, che interesserà anche i lavoratori dell'Atm. Lo sciopero coinvolgera anche le linee Net, Autoguidovie, Agi, Airpullman, Movibus, Star e Stie.

Lo sciopero è a sostegno della vertenza per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sciopero autobus a Monza e Brianza

Anche Autoguidovie ha reso noti gli orari relativi allo sciopero in programma per la giornata di venerdì 26 marzo, annunciando che saranno possibili disagi. "Si avvisa la Clientela che le OO.SS. Fit-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno aderito a uno sciopero nazionale di 24 ore ai sensi della Legge 146/90 proclamato per il giorno 26 marzo 2021. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 15:01 alle ore 18.00. Pertanto potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria: dalle ore 8.30 alle ore 15.00 e dalle ore 18.01 a fine servizio".

Per quanto riguarda invece il servizio gestito da Net l'agitazione "è possibile nella Città di Monza dalle 9:00 alle 11:50 e dalle 14:50 al termine del servizio, per il Servizio Urbano. Per il Servizio Extra Urbano l'agitazione è possibile dalle 8:45 alle 15 e dalle ore 18 al termine del servizio".

Lo sciopero a Milano

"A Milano - informa l'Atm - l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio, sia di superficie sia della metropolitana, sarà possibile dalle ore 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio".

L'agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane è consentita dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.