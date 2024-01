Sciopero all'alba fuori dall'azienda brianzola

Uno sciopero all'alba, bandiere e striscioni fuori dalla GiTre di Bellusco. L'agitazione sindacale è iniziata nelle prime ore della mattinata di lunedì 8 gennaio, come reso noto dal sindacato Si Cobas, Sindacato Intercategoriale Lavoratori Autorganizzati..

"Il SI COBAS e i lavoratori di Gittre e sodali, convenuti per solidarizzare, sono in sciopero per un cambio appalto da SRL a Coop. La stessa Coop non ha intenzione di riconoscere i diritti che i lavoratori avevano" si legge in una comunicazione del sindacato.

Le ragioni dello sciopero

"Si sciopera in seguito a un cambio appalto da un SRL a socio cooperativa dove la malattia non è pagata e i lavoratori sono costretti ad altre mansioni prevalentemente Metalmeccaniche riconosciute però con un contratto peggiorativo dei Multi servizi. Si andrà avanti fino al riconoscimento di ogni rivendicazione in essere" avevano annunciato.