Lo sciopero dei treni (senza fasce orarie di garanzia) in arrivo

Sciopero dei treni Trenord in arrivo. Tra domenica 19 e lunedì 20 marzo i convogli regionali sono a rischio per un'agitazione proclamata dall'organizzazione sindacale Osr Orsa Ferrovie.

A comunicare i dettagli sulla protesta in programma ci ha pensato il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul portale dedicato agli scioperi. Secondo quanto rivelato, i lavoratori dovrebbero incrociare le braccia per 23 ore consecutive, dalle 3 di domenica alle 2 di lunedì.

Lo sciopero, rivela il dicastero, riguarderà il personale della società Trenord Regione Lombardia. Non subiranno disagi, quindi, i treni gestiti da Trenitalia e Italo. Come di consueto, anche se manca la nota ufficiale della società di piazzale Cadorna, trattandosi di una domenica, non dovrebbero esserci fasce orarie di garanzia.