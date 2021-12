Martedì nero per i passeggeri di Trenord: ecco le corse garantite

Martedì 14 dicembre non sarà una giornata facile per i passeggeri di Trenord. Dopodomani le rappresentanze sindacali unitarie di Trenord hanno indetto uno sciopero dalle 3 di martedì 14 dicembre alle 2 di mercoledì 15 dicembre.

"In Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazion - riferiscono dall'azienda con una nota ufficiale -. Martedì 14 dicembre tra le 6 e le 9, e tra le 18 e le 21 circoleranno le corse indicate sul sito Trenord a questo link".

Da Trenord la conferma che sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa aeroporto.

Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.