Treni fermi per quasi 24 ore, in arrivo un altro sciopero dei mezzi

Nuovo sciopero dei mezzi in vista. Dopo l'agitazione generale di lunedì 11 ottobre in arrivo un nuovo sciopero per fine ottobre.

Questa volta, come si legge sul portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a fermarsi potranno essere i ferrovieri, che potranno incrociare le braccia per 23 ore a Monza, in Brianza, e in tutta la regione. Lo sciopero è stato proclamato per le giornate del 24 e 25 ottobre, domenica e lunedì, dalle sigle Rsu 1a Pdm e Rsu 1B Pdb, che già avevano indetto un'altra agitazione lo scorso settembre.

Il potenziale stop ai convogli regionali di Trenord può scattare dalle 3 del 24 notte - la notte tra sabato e domenica - e le 2 della notte successiva. Al momento sul sito dell'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma essendo domenica non dovrebbero essere previste fasce di garanzia.