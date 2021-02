Sciopero dei trasporti a Monza e Milano, mezzi a rischio: stop a metro, tram e autobus

Quattro ore di sciopero per i mezzi di trasporto pubblico a Monza e Brianza e Milano. L'agitazione è in programma per la giornata di lunedì 8 febbraio ed è stata indetta dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Ugl e Fast Consal che chiedono il rinnovo del Contratto collettivo Nazionale. Allo sciopero ha aderito anche la Segreteria territoriale di Milano della O.S. ORSA Trasporti e l'agitazione potrebbe coinvolgere anche i lavoratori del Gruppo ATM S.p.A, compresi gli operatori Net.

Sciopero lunedì 8 febbraio: gli orari a Monza

A Monza i lavoratori potranno incrociare le braccia al mattino. E dall'azienda fanno sapere che per le linee gestite da NET - Nord Est Trasporti - lo sciopero nel capoluogo brianzolo potrà coinvolgere i mezzi solo nella fascia oraria dalle ore 9 alle 11,50 per il Servizio Urbano. Per il Servizio Extra Urbano l’agitazione è possibile solo nella fascia oraria dalle 8,45 alle 12,45.

Metropolitana, tram e bus a Milano

A Milano a rischio sono i treni delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram gestiti da Atm, che deve già fare i conti con la capienza ridotta sui mezzi imposta dall'emergenza covid. Sotto la Madonnina lo sciopero andrà in scena al mattino. Stando a quanto comunicato dalla stessa azienda di Foro Bonaparte, "l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è possibile solo nella fascia oraria dalle ore 9,30 alle 13,30". Quindi i mezzi saranno a rischio dalle 9.30 alle 13.30, mentre nel resto della giornata la circolazione di metro, bus e tram è garantita.

"Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus" di Agi, ha poi spiegato Atm. Saranno, invece, "garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8:29 e dalle 12:30 a fine servizio".