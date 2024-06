E' il giorno dello sciopero dei mezzi, 24 ore di caos: gli orari di metro, tram e bus

E' il giorno dello sciopero dei trasporti a Monza e a Milano. Per 24 ore rischio caos per i mezzi Atm e gli autobus di Net a Monza e in Brianza. Bus, metro e pullman potrebbero fermarsi e subire dei ritardi. L’agitazione è stata indetta dal sindacato Al Cobas. Si tratta del terzo sciopero nel giro di due mesi: tranvieri e autisti sono pronti e rinunciare allo stipendio giornaliero per far valere le proprie richieste.

Atm, attraverso una nota, fa sapere gli orari dello sciopero che, come di consueto, avrà delle fasce di garanzia. L’agitazione “potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio".

Gli orari dello sciopero a Monza

Per le linee NET, lo sciopero potrebbe causare disagi nelle fasce orarie:

urbane di Monza dalle ore 9 alle ore 11.50 e dalle ore 14.50 a fine servizio

extraurbane dalle ore 8.45 alle ore 15 e dalle ore 18 a fine servizio.

Perché i lavoratori scioperano

L’agitazione del 26 giugno è stata indetta, nuovamente, contro “la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto attualmente gestiti dal gruppo Atm e per la 'reinternalizzazione' dei servizi di Tpl in appalto e sub appalto, contro il progetto ‘Milano Next’, per la trasformazione di Atm S.p.A. in azienda speciale del comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità”, si legge in una nota di Al Cobas.

Sul tavolo anche la questione salariale e le richieste sui contratti. "Fruizione ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale", oltre che un "aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali".

Al centro anche la sicurezza dei lavoratori Atm, tasto dolente in particolare per chi guida i mezzi e chiede da tempo tutele come le cabine. Nella nota del sindacato si legge la richiesta di "riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri", e ancora "pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti” e "tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi".