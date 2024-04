Doppia protesta in piazza con musica, artisti di strada e cantastorie: ecco perché

La protesta a Monza e Brianza diventa “artistica”. La Cgil ha organizzato per il 6 aprile un doppio flash mob per sensibilizzare alla partecipazione dei cittadini allo sciopero di 4 ore di tutti i settori privati indetto per l’11 aprile da Cgil e Uil. La Cgil di Monza e Brianza organizza per sabato 6 aprile un doppio flash con musica, artisti di strada e cantastorie.

Il primo è fissato a Monza, al mercato di piazza Cambiaghi (angolo via Azzone Visconti) intorno alle 10.30-11; il secondo a Busnago, all’ingresso numero 3 del centro commerciale Il Globo, intorno alle 13.30-14.

“Musica, artisti di strada, cantastorie per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle ragioni dello sciopero e per rappresentare le storie di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno rappresentiamo e tuteliamo – si legge nella nota ufficiale della Cgil Brianza - mentre le delegate e i delegati delle diverse categorie volantineranno sulle ragioni della mobilitazione e sui contenuti delle nostre rivendicazioni”.