Perché gli studenti a Monza domani manifesteranno

Gli studenti di Monza e Brianza domani non entreranno in classe. Il raduno è previsto per le 9 di venerdì 3 marzo a Monza in piazza Trento e Trieste. Da lì partirà il corteo per le vie del centro.

Ad organizzare la manifestazione Fridays For Future che domani aderisce allo sciopero globale per il clima. "Dicono che non possiamo cambiare il mondo e assicurarci un futuro vivibile, mostriamo che non è così. Ti aspettiamo - si legge sulla pagina Facebook di Fridays For Future Monza -. Scenderemo in piazza per chiedere, ancora una volta, azioni urgenti per fermare la crisi climatica. Faremo sentire la nostra voce contro l'indifferenza dei governi, con la consapevolezza che la tutela dell’ambiente coincide con la tutela della nostra salute. In un momento storico come questo, farci sentire è necessario: abbiamo bisogno anche di te".

Gli organizzatori invitano i giovani manifestanti a portare in piazza tamburi, pentole, trombette ma soprattutto la propria voce. Oltre a cartelli e striscioni. Il pomeriggio alle 14, al termine del corteo, gli organizzatori si trasferiranno al Parco per un'assemblea per fare il punto della situazione sul problema climatico e sulle prossime azioni da intraprendere anche a Monza e Brianza.