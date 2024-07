Oggi è la giornata dello sciopero: rischio caos per chi si muove coi mezzi pubblici

I pendolari e chi oggi decide (o deve) spostarsi coi mezzi pubblici dovrà armarsi di santa pazienza. Oggi, giovedì 18 luglio, è la giornata dello sciopero dei mezzi.

Metro, bus e tram Atm, ma anche i treni Trenord sono a rischio caos. Lo sciopero, con adesione a livello nazionale, è stato proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal. A Milano l'agitazione potrebbe mettere in ginocchio il trasporto pubblico locale nella fascia oraria tra le 8.45 e le 12.45.

Come riferiscono i colleghi di MilanoToday per quanto riguarda i lavoratori Trenord, l'azienda fa sapere che il servizio ferroviario potrà subire cancellazioni e variazioni su alcune linee dalle 9 alle 13. Lo sciopero potrà causare disagi esclusivamente su rete FerrovieNord. I treni interessati potrebbero essere i seguenti: Milano Cadorna - Canzo/Asso, Milano Cadorna - Como Lago, Milano Cadorna - Novara Nord, Milano Cadorna - Laveno/Varese, S3 Milano Cadorna - Saronno, S4 Milano Cadorna - Camnago L., Brescia/Iseo – Edolo.

"Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona - scrive ancora Trenord in una nota -. Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria Rfi, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista: S1 Saronno - Milano Passante - Lodi, S2 Milano Rogoredo - Seveso, S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate, S12 Milano Bovisa - Melegnano e S13 Milano Bovisa - Pavia.

"Precisiamo che i treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9.00 arriveranno fino alla destinazione finale. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di Rfi bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno", conclude l'azienda.

Da Autoguidovie, come si legge sul sito dell'azienda, fanno sapere che "Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: da inizio servizio alle ore 18:00 e dalle ore 22:01 a fine servizio. Pertanto, potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria: dalle ore 18:01 alle ore 22:00"