Oggi è il giorno dello sciopero generale: fermi bus, treni, servizi pubblici e infermieri

Sarà un venerdì nero per chi si sposta con i mezzi pubblici, per chi dovrà accedere ai servizi della pubblica amministrazione e anche negli ospedali. Oggi , venerdì 17 novembre, giornata di sciopero generale di 4 ore.

Autoguidovie ha confermato la mobilitazione. Saranno garantite solo le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio alle 8.59 e dalle 13.01 a fine servizio. Non scioperano invece i lavoratori di Atm (quindi circoleranno senza problemi a Milano bus, tram e metropolitana) e di Trenord, ma vi potranno aderire i lavoratori delle imprese che gestiscono le infrastrutture, Ferrovienord Spa e Gruppo FS Italiane. Quindi non si escludono disagi dalle 9 alle 13.

Trenitalia ha informato che lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane comprendente Trenitalia, Trenitalia Tper e Busitalia Rail Service S.r.l ad esclusione del personale della Divisione Regionale Piemonte. Per questo i treni possono subire cancellazioni o variazioni: con modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la conclusione della protesta.

Ad incrociare le braccia saranno anche gli infermieri. Oltre 150 gli infermieri del NurSind (il maggiore sindacato degli infermieri) che lavorano negli ospedali di Monza e Brianza che questa mattina saranno in piazza Duca d’Aosta a Milano per manifestare contro il ddl inserito nella Legge di Bilancio 2024 che penalizza le percentuali di rendimento pensionistico del comparto sanità, oltre a denunciare le condizioni di lavoro, la mancanza di infermieri nelle strutture di Monza e Brianza (ma anche della Lombardia), e i carichi di lavoro che sono diventati insostenibili.

Infine anche disagi nella pubblica amministrazione.