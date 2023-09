La protesta degli operai davanti ai cancelli dell'azienda: "Servono nuove assunzioni"

Una protesta davanti ai cancelli dell'azienda. Braccia incrociate per chiedere ai vertici della St e di Adacco di assumere quei lavoratori che da tempo collaborano e che attendono una stabilizzazione. Questa mattina, mercoledì 27 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 come annunciato nei giorni scorsi si è svolto il presidio e lo sciopero dei lavoratori di St e Adecco. Riuniti davanti ai tornelli di St di Agrate per richiedere all’azienda un percorso di stabilizzazione per i carrellisti. Un presidio promosso da Usb, UilTempo e Uilm per rivendicare quell’assunzione che da anni richiedono.

“La St che in questi ultimi anni ha raddoppiato il fatturato ad Agrate ha visto un importante contributo grazie ai lavoratori carrellisti - spiegano i sindacati -. Lavoratori con contratto in staff leasing che si sono sacrificati in un duro lavoro, sottoposti al freddo e al caldo, con strumenti anche inadeguati”. I rappresentanti dei lavoratori rivendicano l’assunzione dei carrellisti.

“Da 8 anni chiedono un percorso per l’assunzione - incalzano -. In questi anni sono stati assunti centinaia di operatori, così come tanti lavoratori da ditte esterne presenti in azienda”. Ma lo stesso non sarebbe avvenuto per i carrellisti che, a questo punto, hanno deciso di incrociare le braccia. “In passato - precisano i sindacati - un percorso di stabilizzazione c’è stato per chi svolgeva questa mansione, ma la direzione amministrativa continua da anni a non voler procedere a quello che è già stato fatto, integrando questi lavoratori nel comparto”