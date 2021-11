Sciopero dei treni Trenord in arrivo

Sciopero dei treni in arrivo. Per venerdì 3 dicembre 2021 è stato indetto uno sciopero dalle 9:01 alle 17:00 che potrà generare ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. A dare la notizia è l'azienda Trenord, sul proprio sito. Quindi, il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Le fasce orarie di garanzia per lo sciopero

Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale e inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00.

"Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale - spiega Trenord - saranno instituiti autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Così ome autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aereoportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie)".

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito Trenord.it o con gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la app aziendale."Essendo ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero - scrive la società - vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor".