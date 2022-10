Giornata nera per i lavoratori: sciopero dei dipendenti Atm

Sarà un martedì nero per chi a Milano si sposta con i mezzi pubblici. Domani, martedì 11 ottobre a Milano andrà in scena lo sciopero dei lavoratori di Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina. Dalle 8.45 alle 15 rischiano di fermarsi i treni delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram.

Come riferisce MilanoToday a proclamare l'agitazione, d'urgenza, sono state tutte le maggiori sigle sindacali - Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cosal, Ugl e Orsa - dopo l'ennesima aggressione a due dipendenti dell'azienza, andata in scena nel weekend a Cascina Gobba, dove due addetti alla sicurezza sono stati presi a calci, pugni e morsi da un 22enne che stava infastidento i passeggeri in banchina.

Il rischio caos in città è quanto mai concreto. Lo scorso 16 settembre gli stessi sindacati avevano già protestato, per lo stesso motivo, e le metropolitane erano state chiuse dalle 8.45 alle 15, per poi riprendere il normale servizio nel pomeriggio.

"Chiediamo - si legge in una nota delle sigle - un intervento concreto e sinergico che coinvolga il legislatore, le istituzioni e il gruppo Amt a tutela della sicurezza e dell'incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori".