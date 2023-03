Sciopero Atm: ecco quando si fermano bus, metro e tram

La vigilia dello sciopero. Domani, venerdì 31 marzo, a Milano va in scena l'agitazione dei lavoratori di Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina. A proclamare lo sciopero è stato il sindacato Al Cobas, con i dipendenti dell'azienda di Foro Bonaparte che potranno incrociare le braccia per 24 ore.

Milano rischia così di restare per tutto il giorno senza autobus, tram e metropolitane, con la città che potrebbe trovarsi a fare i conti con una paralisi totale dei mezzi pubblici.

"Venerdì 31 marzo il sindacato Al Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 al termine del servizio", ha fatto sapere Atm in una nota pubblicata sul proprio sito. Due le fasce di garanzia previste, quindi. I mezzi di superficie e le metro circoleranno da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Nel resto della giornata, invece, è possibile che i mezzi si fermino. Lo scorso 8 marzo, giornata dell'ultimo sciopero dei lavoratori Atm, dalle 18 in poi era stata chiusa la linea M2. Per l'agitazione del 31 marzo, il sindacato Al Cobas ha già promesso "adesioni altissime".