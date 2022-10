Confermato lo sciopero dei mezzi: corse a rischio domani

Sciopero confermato. Venerdì 7 ottobre dalle 8.30 alle 15 e dalle 18 a fine servizio il personale operaio e impiegato di Autoguidovie potrebbe astenersi dal lavoro per l'intero turno. I lavoratori in servizio sulle linee in sub affidamento del Gruppo ATM Spa sciopereranno dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. E per i viaggiatori si preannunciano disagi.

"Per dare una ferma risposta venerdì 7 ottobre si sciopera compatti - si legge nel manifesto diffuso dai sindacati -. La dignità dei lavoratori ha un valore, va difeso ad ogni costo". Alla base dello sciopero - come spiegano le sigle sindacali che lo hanno indetto - ci sono diverse motivazioni. Chiedono "un contratto integrativo dignitoso, un’organizzazione del lavoro che garantisca la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Scioperiamo perché l'azienda ha ritenuto di non proseguire con noi un confronto più volte ricercato. Inoltre rivendichiamo l'accordo del premio di risultato 2022, l'accordo premiante per la digitalizzazione e il protocollo relazioni industriali".

Gli orari dello sciopero di Autoguidovie

"Per venerdì 7 ottobre - scrive Atm - le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl-Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. I bus delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431 e 433 potrebbero risentire dello sciopero tra le 8.45 e le 14.59 e tra le 18 e la fine del servizio".

La protesta di Autoguidovie è in agenda già dal mese d'agosto. E anzi, secondo il portale del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, coinvolgerà anche il personale rappresentato dalle sigle sindacali Osr Usb lavoro privato. A rischio, per 24 ore, tutti gli autobus della società Autoguidovie nei bacini di Milano, Pavia, Cremona e Monza Brianza. I disagi per i passeggeri, come sempre in questi casi, dipenderanno dall'adesione dei lavoratori.

A seguire lo sciopero dei treni Trenord

La protesta dei dipendenti di Autoguidovie sarà seguita da quella del personale Trenord. Lo sciopero del personale dei treni regionali in programma per fine settembre è stato infatti spostato. Sul portale del ministero specificano le nuove date della protesta: inizierà sabato 8 ottobre alle 21 e finirà domenica 9 alle 21. In quelle 24 ore, trattandosi di una domenica, non ci saranno le fasce di garanzia.