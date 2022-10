I lavoratori di Autoguidovie scioperano per 24 ore

I dipendenti di Autoguidovie incrociano le braccia. Venerdì 7 ottobre le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Autoferro hanno indetto uno sciopero di 24 ore. Il personale viaggiante incrocerà le braccia dalle 8.30 alle 15 e dalle 18 a fine servizio (di venerdì 7 ottobre). Il persone operaio e impiegato si asterrà dal lavoro per l'intero turno. I lavoratori in servizio sulle linee in sub affidamento del Gruppo ATM Spa sciopereranno dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio (di venerdì 7 ottobre).

"Per dare una ferma risposta venerdì 7 ottobre si sciopera compatti - si legge nel manifesto diffuso dai sindacati -. La dignità dei lavoratori ha un valore, va difeso ad ogni costo". Alla base dello sciopero - come spiegano le sigle sindacali che lo hanno indetto - ci sono diverse motivazioni. Chiedono "un contratto integrativo dignitoso, un’organizzazione del lavoro che garantisca la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Scioperiamo perché l'azienda ha ritenuto di non proseguire con noi un confronto più volte ricercato. Inoltre rivendichiamo l'accordo del premio di risultato 2022, l'accordo premiante per la digitalizzazione e il protocollo relazioni industriali".