Venerdì nero, a rischio treni, bus: gli orari dello sciopero

Venerdì 16 dicembre è il giorno dello sciopero generale dei trasporti. E potrebbe essere un venerdì nero per i pendolari a Monza, in Brianza, a Milano e nel resto d'Italia. Il 16 dicembre, infatti, è il giorno scelto dai sindcati Cgil e Uil per lo sciopero generale nazionale dei trasporti. A fermarsi sul territorio potranno essere i mezzi Atm - quindi le cinque linee metropolitane, autobus e tram -, i treni Trenord e quelli alta velocità di Italo, oltre che i taxi e gli Ncc. E gli autobus.

Gli orari dei treni

"Nella giornata di venerdì 16 dicembre 2022 è stato indetto uno sciopero dalle ore 9 alle ore 13 che potrà generare ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Il servizio regionale, suburbano ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni", ha annunciato Trenord. "Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale ed inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 9 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale - ha informato la società di piazzale Cadorna - saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra 'Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto' e Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto Stabio".

Lo sciopero dei lavoratori Italo andrà invece in scena tra le 9.01 e le 16.59. "Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori", la stessa Italo ha pubblicato una lista dei treni che saranno garantiti venerdì 16 dicembre. Per le linee Atm, ha reso noto l'azienda, "lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 18 alle 22", mentre "i mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata".

Gli orari degli autobus a Monza

Per le linee Nord Est Trasporti lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee urbane di Monza dalle 14.50 alle 18.50 ed extraurbane dalle 18 alle 22. Per le linee di Autoguidovie saranno garantite le corse in partenza dai capolinea negli orari: da inizio servizio alle ore 17.59. Potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza dalle 18.00 alle 21.59.

Lo sciopero è stato proclamato "contro una legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale".