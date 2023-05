Sciopero generale dei trasporti: treni e metro a rischio

La prossima giornata da bollino nero per i pendolari potrebbe essere venerdì 26 maggio. Per quel giorno l'organizzazione sindacale Usb ha proclamato infatti uno sciopero generale nazionale. La protesta dovrebbe coinvolgere i settori pubblici e privati con l'esclusione del trasporto aereo. A comunicarlo è il portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dedicato a questo tipo di manifestazioni.

L'agitazione, stando al calendario del dicastero, dovrebbe durare l'intera giornata anche se per il momento non ci sono conferme orarie sui siti delle aziende dei trasporti che potrebbero essere coinvolte. Per Milano Atm, quindi bus, metro e tram (con fasce orarie ancora da comunicare). E per la Lombardia Trenord, così come Trenitalia per treni a lunga percorrenza. In particolare per il settore ferroviario l'astensione dal lavoro dovrebbe avvenire dalla 9 alle 17.

Trattandosi di una sola sigla sindacale è probabile (ma la certezza si avrà solo quel giorno stesso) che i disagi effettivi siano contenuti