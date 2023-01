Un altro sciopero di 24 ore: a rischio metro, bus e tram

Di nuovo braccia incrociate. Come riferiscono i colleghi di MilanoToday venerdì 17 febbraio 2023 a Milano andrà in scena un nuovo sciopero dei lavoratoi del trasporto pubblico locale. L'agitazione, come riporta il portale dedicato del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata proclamata a livello nazionale dal sindacato Usb lavoro privato.

A scioperare per 24 ore potranno essere i dipendenti di Atm. Saranno a rischio caos i treni delle cinque linee metropolitane, gli autobus e i tram. Al momento non sono ancora stati resi noti gli orari del blocco, ma è verosimile che saranno rispettate le consuete fasce di garanzia al mattino e al pomeriggio, per garantire un servizio minimo.

L'ultimo sciopero a Milano si è verificato il 27 gennaio, in quel caso indetto dalla sigla Cobas. Al mattino si era fermata la tratta extraurbana della verde, la M2, mentre dalle 18 a fine giornata era stata chiusa completamente la linea.