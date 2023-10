Confermato lo sciopero dei mezzi Atm: gli orari (garantiti) di metro, bus e tram

Lo sciopero dei mezzi Atm (metro, tram e bus) previsto per lunedì 9 ottobre è stato confermato. Come sempre - come riferiscono i colleghi di MilanoToday - sarà presumibilmente una giornata da bollino nero per il traffico dei pendolari che raggiungeranno la città di Milano in auto. Nonostante la protesta dei lavoratori l'Azienda dei trasporti milanesi garantirà il servizio dei mezzi nelle cosiddette, appunto, fasce di garanzia.

L'orario dei mezzi Atm per lo sciopero del 9 ottobre

Si tratta di uno sciopero del trasporto pubblico locale a carattere nazionale. A proclamarlo sono stati i sindacati Usb lavoro privato e Al Cobas. "A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio", ha detto Atm in una nota.

Le fasce orarie garantite per le linee Autoguidovie

La manifestazione coinvolgerà anche il personale degli autobus Autoguidovie. Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59.

L'agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio della Funicolare Como-Brunate, operato da Atm, dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

Perché si sciopera lunedì 9 ottobre

Lo sciopero è stato proclamato "per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l’ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza". In aggiunta Al Cobas stigmatizza il comportamento del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, con la riduzione a 4 ore dello sciopero di 24 ore precedentemente indetto per il 29 settembre e differito al 9 ottobre, avrebbe ecceduto nel restringimento del diritto di sciopero costituzionalmente garantito