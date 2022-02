Venerdì nero: sciopero dei mezzi, si fermano bus e metro

Venerdì nero per i pendolari. Oggi, venerdì 4 febbraio, nuovo sciopero dei mezzi pubblici in arrivo. Potrebbero fermarsi per quattro ore i trasporti pubblici locali: bus, tram e metro. Anche a Monza e in Brianza. Si tratta di una manifestazione di carattere nazionale annunciata il 12 gennaio al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Gli orari a Monza e in Brianza

Per venerdì 4 febbraio 2022 il sindacato USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 4 ore. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee Nord Est Trasporti : per le linee urbane di Monza l'agitazione potrebbe interessare la fascia oraria dalle 15 alle 19, per le corse extraurbane di Trezzo dalle 8:45 alle 12:45.

Per le linee di Autoguidovie saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle 12:30 a fine servizio. Pertanto potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria: dalle 8.30 alle 12.29.

Gli orari dei mezzi Atm a Milano

Lo sciopero potrebbe interessare le linee Atm (quindi il funzionamento delle linee di metro, tram e bus) tra le 8.45 e le 12.45. Ovviamente le conseguenze di qualsiasi genere dipenderanno tutte dall'adesione reale del personale, che si saprà soltanto quella stessa mattina. Per l'ultima protesta proclamata da questa sigla sindacale - Usb lavoro privato - Atm ha registrato un'adesione del 14% del personale. Era il 17 settembre 2021: oggi, per la società dei trasporti, c'è anche la difficoltà dell'emergenza sanitaria che, tra positivi e quarantene, ha ridotto di molto il personale.

Le linee Agi potranno avere ritardi o essere cancellate. Le difficoltà riguarderanno in particolare le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8:45 e le 12:44. Sono garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8:44 e dalle 12:45 alla fine del servizio. Maggiori informazioni saranno disponibili su sito (qui).

Perché si sciopera venerdì 4 febbraio?

Lo sciopero dei mezzi è stato indetto - stando a quanto comunicato dalla sigla sindacale all'Atm - "per la non volontà, da parte del Governo, di programmare un serio e credibile piano economico di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del paese quali, trasporti, scuola e sanità; criticità già di per se evidenti nella fase pre-pandemica" e "per interrompere l’ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti".