Infortunio sul lavoro: sciopero nella grande azienda brianzola

Sciopero alla Star di Agrate. Domani, venerdì 8 aprile, la Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) ha proclamato una giornata di sciopero per solidarietà e sostegno al giovane lavoratore che ieri, 6 aprile, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.

"Non basta addestrare per tutelare i lavoratori neoassunti - si legge nel comunicato diffuso dalla Flai Cgil, Uila Uil Monza Brianza -. Non dobbiamo fermarci all’analisi delle dinamiche dell’infortunio per stabilire burocraticamente le responsabilità. L’analisi di quanto accaduto deve portare a interventi immediati, sia per accrescere la cultura della sicurezza, che non deve essere in nessun caso sostituita dagli interessi produttivi ed economici, sia per un miglioramento continuo della sicurezza in fabbrica".

I sindacati ribadiscono la necessità di migliorare le condizioni del lavoro, promuovere la cultura della sicurezza e ridurre il numero di infortuni, puntando sulla formazione dei lavoratori. "Più volte, abbiamo segnalato l’importanza di rivedere i carichi di lavoro - aggiungono - l’organizzazione del lavoro e il potenziamento degli organici con contratti di lavoro stabili. La scelta di utilizzare, ancora, lavoratori con contratto di lavoro somministrato e tra l’altro con contratti di brevissima durata, impedisce di avere lavoratori formati e con adeguate competenze".