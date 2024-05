Ancora una giornata di scioperi e i brianzoli rischiano di rimanere a piedi: gli orari garantiti

Quella di domani, venerdì 31 maggio, sarà una giornata nera per chi a Monza e in Brianza si sposta coi mezzi pubblici. Come riferito sul sito del Comune di Monza l'organizzazione COBAS di Nordesttrasporti ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore del trasporto pubblico

Per le linee NET, lo sciopero potrebbe causare disagi in fasce orarie diverse. Sulle linee urbane di Monza dalle 9 alle 11.50 e dalle ore 14.50 a fine servizio. Sulle linee extraurbane dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.