Ancora una giornata nera per i trasporti: sciopero di bus e metro

I lavoratori del trasporto pubblico incrociano di nuovo le braccia. Il 18 luglio è stato proclamato lo sciopero, a livello nazionale, del trasporto pubblico. Una giornata di disagi per i monzesi e per i brianzoli che si spostano utilizzando i mezzi.Bus e metro dovrebbero fermarsi per 4 ore.

Lo sciopero è stato proclamato "nell'ambito della vertenza per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) a sostegno della piattaforma rivendicativa presentata dalle medesime organizzazioni sindacali volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali".

"Nonostante tutti i tentativi delle organizzazioni sindacali tesi a ricercare un accordo - ha spiegato la Filt Cgil - si è dovuto prendere atto delle indisponibilità datoriali a rinnovare il Ccnl, con un incremento economico in linea con l’aumento del costo della vita, a rimodulare la parte normativa per consentire una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, nonché a individuare soluzioni atte a contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale"