Maxi sciopero dei treni: 23 ore no stop di disagi (anche a Monza e Brianza)

Ultimo fine settimana di primavera: una domenica di passione per i monzesi e i brianzoli che decideranno di spostarsi con il treno.

Dalle ore 3 di domenica 16 giugno alle ore 2 di lunedì 17 giugno le organizzazioni sindacali Uiltrasporti e ORSA hanno indetto uno sciopero che, per l’intera giornata di domenica, avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani, del collegamento aeroportuale Malpensa Express e sul servizio in territorio italiano della linea S50 Malpensa Aeroporto-Biasca. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni.

"Trattandosi di uno sciopero indetto in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia - si legge nella nota ufficiale di Trenord -. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Prima di mettersi in viaggio, si raccomanda ai passeggeri di verificare su trenord.it e App le informazioni relative alle corse di proprio interesse e di prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni".

Intanto già oggi, venerdì 14 giugno, è stata una giornata di passione per gli utenti di Trenord che utilizzano i bus sostitutivi per le corse del Besanino (che per 3 mesi è fermo per lavori sulla rete). "A causa dell’indisponibilità di mezzi da parte del fornitore del servizio autobus, venerdì 14 giugno non verranno effettuate molte corse", ha comunicato l'azienda. Una vicenda - quella delle navette sostitutive e dei disagi che stanno vivendo gli utenti - che oggi è finita anche in Regione con il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta di un intervento immediato da parte dell'assessore alla partita Franco Lucente un rapido interessamento e soluzione del problema.