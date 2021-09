Sciopero dei treni di quasi 24 ore, convogli a rischio domenica

Sciopero dei treni Trenord in arrivo. Per domenica 5 settembre è stato proclamato uno sciopero di 23 ore del personale Trenord. Secondo quanto comunicato i treni saranno a rischio dalle 3 del 5 alle 2 del 6 settembre.

"L'agitazione potrà quindi generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria della Lombardia sul servizio Regionale, Suburbano nonché sul servizio Aeroportuale che potranno subire variazioni e/o cancellazioni" spiega l'azienda in una nota. Poichè la manifestazione è stata indetta dalle sigle sindacali di domenica - specificano da Trenord - "da normativa non sono previste fasce orarie di garanzia e treni garantiti".

In Lombardia potranno subire cancellazioni, limitazioni o ritardi anche i convogli regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.