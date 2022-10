Operai davanti ai cancelli dell'azienda brianzola

Presidio all'alba fuori dalla Rovagnati, in Brianza. Dalle cinque di lunedì mattina davanti ai cancelli degli stabilimenti di Biassono e Villasanta ha preso il via uno sciopero dei lavoratori. L'agitazione, come specifica l'Ansa, è stata indetta dal sindacato di Base Usi-Cit per cui l'azienda che produce salumi tra cui il noto 'Gran Biscotto' lascerebbe a casa i dipendenti con più di 15 anni di lavoro alle spalle e chiamerebbe operai e operaie con contratto a tempo determinato.

Il sindacato già in una nota di inizio ottobre in seguito a una riunione aveva avanzato le richieste dei lavoratori dipendenti della società PRG S.R.L. in appalto alla Rovagnati S.P.A. di Villasanta e Biassono. Tra le rivendicazioni emerse in sede di confronto con l'azienda c'era il rimborso delle trattenute sulle buste paga di agosto, la rivalutazione delle posizioni dei responsabili delle machine con compensazione di livello superiore, la sospensione definitiva del sistema della banca ore e il riconoscimento di malattia e infortunio al 100%. Già a inizio ottobre era stata annunciata l'eventualità di un possibile sciopero.