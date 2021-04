Continua l'agitazione dei lavoratori della Tagliabue Gomme: la replica dell'azienda

La protesta dei lavoratori non si placa, ma l’azienda replica. Continua l’agitazione dei lavoratori della Tagliabue Gomme, la grande azienda di stoccaggio degli pneumatici con sede a Villasanta, aderenti alla Confederazione unitaria di base (Cub). Nei giorni scorsi i lavoratori erano scesi in strada a manifestare: un gruppo aveva bloccato l’ingresso, posizionandosi davanti ai cancelli dell’azienda.

Ma i vertici replicano e rimandando le accuse al mittente.

“Tagliabue Gomme Gross s.r.l. respinge e contesta totalmente le dichiarazioni diffamatorie esternate, ai danni dell’azienda, dai rappresentanti della Cub Trasporti e Logistica – si legge nella nota stampa diffusa dai vertici della ditta -. Senza in alcun modo voler sottovalutare il ruolo sindacale, dobbiamo purtroppo constatare che la Cub, per presumibili ragioni di autosussistenza, sta adottando nella nostra azienda una sorta d’inaccettabile e dannosa “strategia della tensione” che si è spesso concretizzata tramite la divulgazione di false accuse e notizie circa asserite azioni e/o intendimenti datoriali, nonché la prospettazione della sussistenza di diritti di fatto inesistenti, in quanto non previsti né dalla legge né dai contratti”.

L’azienda precisa che il sindacato non è firmatario del contratto e non ha partecipato al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. Sono 23, secondo i dati dell’azienda, il numero dei lavoratori iscritti alla Cub “Non è la prima volta che la stessa sigla sindacale, con evidenti finalità propagandistiche, ha cercato di indurre l’azienda a riconoscere diritti inesistenti, utilizzando come strumento di persuasione la proclamazione di stato di agitazione e la minaccia di sciopero – si legge nella nota stampa -. I livelli di inquadramento sono tutti in linea con le mansioni concretamente espletate dai lavoratori. Tagliabue Gomme Gross s.r.l. è una azienda radicata sul territorio, che opera dal 1923 nel pieno rispetto delle normative e dei diritti dei lavoratori e che crede nello spirito di squadra e quindi nel coinvolgimento di tutti i lavoratori finalizzato al perseguimento di un comune progetto per il futuro. Ai lavoratori diamo e daremo sempre ampio ascolto e riconoscimento del merito, anche mediante forme premiali incentivanti già previste dal nostro piano di sviluppo". L’azienda precisa che la quasi totalità dei dipendenti non ha aderito allo sciopero.