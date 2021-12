Sciopero dei treni Trenord, gli orari di martedì 14 dicembre

Sciopero dei treni in arrivo. Possibili disagi tra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre anche in Brianza dove i treni Trenordo potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa di una agitazione sindacale. Lo sciopero, indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord, è in programma dalle ore 3 di martedì 14 dicembre alle ore 2 di mercoledì 15.

In Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Martedì 14 dicembre tra le ore 6 e le ore 9 e tra le ore 18 e le ore 21 circoleranno le corse indicate sul sito Trenord al link www.trenord.it/trenigarantiti Sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.

Sciopero generale 16 dicembre

Giovedì 16 dicembre ci sarà lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil. A Monza e Brianza a rischio bus e treni (Trenord e Trenitalia). In particolare i treni regionali sono a rischio anche il 14 dicembre.

Le due sigle sindacali hanno confermano lo sciopero generale proclamato senza la Cisl per protestare contro la manovra economica del Governo Draghi. Cgil e Uil prendono atto della delibera del Garante sugli scioperi, che aveva sottolineato come ci fossero dei settori - come netturbini o postini - che visto il periodo non possono fermarsi. Tuttavia, i sindacati procederanno con quanto annunciato garantendo che lo sciopero del 16 sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme che regolamentano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Per i trasporti il rischio blocco resta quindi invariato. Per il momento non ci sono note in merito. Su sito dedicato del ministero dei Trasporti si parla chiaramente di "sciopero generale". Coinvolti il comparto aereo, quello ferroviario, il trasporto pubblico locale, i taxi, gli ncc, trasporto merci e personale marittimo e quello di autostrade.