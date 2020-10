Sciopero dei treni, due giorni di possibili disagi domenica 15 e lunedì 16 novembre

Nuovo sciopero dei treni in vista. Dopo l'agitazione dello scorso 28 settembre, il sindacato dei ferrovieri Orsa proclama un nuovo sciopero del personale di Trenord previsto per domenica 15 e lunedì 16 novembre. Le ragioni della protesta, come per l'ultima volta, riguardano problematiche contrattuali che secondo la sigla sindacale sono irrisolte da 5 anni.

Sciopero dei treni: gli orari

Lo sciopero inizierà alle 15 di domenica 15 e durerà fino alle alle 2 di lunedì 16 novembre. A incrociare le braccia sarà tutto il personale dipendente, sia addetto sia non addetto alla circolazione dei treni in servizio.

Tra i partecipanti alla mobilitazione Orsa cita anche il personale in ufficio, in alcune biglietterie e negli impianti di manutenzione. Il personale attivo negli impianti che prevedono la chiusura nei giorni di domenica sciopererà invece nella sola giornata di lunedì 16, da mezzanotte a mezzanotte.