Sciopero dei treni in arrivo, un giorno intero senza fasce di garanzia

Sciopero dei treni domenica 24 ottobre. A causa dell'agitazione sindacale indetta dalle rappresentanze unitarie di Trenord e dal sindacato Orsa per l’intera giornata di domenica, in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Potrà incrociare le braccia il personale di bordo dei treni, con i convogli Trenord che saranno quindi a rischio dalle ore 03:00 di domenica alle ore 02:00 di lunedì.

"Trattandosi di un’agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia" spiega l'azienda in una nota. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Le informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate in tempo reale su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.