Lo sciopero dei treni in arrivo: orari e info

Confermato lo sciopero di una parte del personale Trenord per domenica 10 luglio 2022. Per tutta la giornata sono previsti cancellazioni e disagi che colpiranno, come sempre, i passeggeri della società che gestisce i treni regionali.

Lo sciopero, annunciato sul sito del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili già dal 30 maggio, avrà una durata di 23 ore dalle 3 di domenica e fino alle 2 di lunedì 11 luglio. A proclamarlo sono le sigle Rsu 1A Pdm e Rsu 1b Pdb e, ovviamente, riguarderà il personale che si occupa di far viaggiare i treni. Trenord, sul proprio portale, annuncia che sarà uno sciopero senza fasce orarie di garanzia, non previste la domenica.

Orario dello sciopero dei treni

"Dalle 3 di domenica 10 luglio alle 2 di lunedì 11 luglio 2022 - scrivono nella nota - è stato indetto uno sciopero del personale viaggiante di Trenord. L'agitazione sindacale potrà generare ripercussioni al Servizio Regionale, Suburbano e al Servizio Aeroportuale. Poiché lo sciopero si terrà in una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia".

Nel caso i servizi aeroportuali Malpensa Express non dovessero essere effettuati, saranno istituite delle corse sostitutive con autobus: tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie (i bus partiranno e arriveranno da/per Milano Cadorna via Paleocapa 1); e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.

"Maggiori dettagli saranno disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite la nostra App", sostiene Trenord che invita a prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni che scorrono sui monitor.