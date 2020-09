Trenord, arriva il primo sciopero d'autunno: treni a rischio lunedì 28 settembre

In arrivo il primo sciopero "d'autunno". Per lunedì 28 settembre, infatti, il sindacato Orsa Ferrovie ha proclamato uno sciopero che coinvolgerà anche il personale Trenord. L'agitazione è in programma dalle 10:00 alle 17:59 e - avvisano da Trenord - "potrà generare forti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia".

Non saranno coinvolte dalo sciopero invece le fasce orarie di garanzia: viaggeranno i treni che, con orario di partenza dalla stazione di origine prima delle 10, abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 11:00. In caso di mancato servizio per i treni saranno istituti collegamenti alternativi con autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra "Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto" (senza fermate intermedie).

Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. E per gli autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aereoportuale S50 "Malpensa Aeroporto - Stabio" (senza fermate intermedie).

I motivi dello sciopero

Il sindacato lamenta il "mancato rispetto degli accordi sottoscritti (CCNL delle Attività Ferroviarie / Contratto Aziendale)" e "il completo disinteresse aziendale nei confronti delle nostre richieste di incontri e chiarimenti".

Il sindacato contesta l'uso del fondo bilaterale in periodo di riduzione di servizio per Covid. Non solo, la sigla si è lamentata di essere stata convocata a parte rispetto ai sindacati confederali. L'Orsa, inoltre, contesta la mancata negoziazione del lavoro degli assistenti a bordo, particolarmente delicato in questi mesi date le prescrizioni da far rispettare ai viaggiatori sui convogli.

Orari e mezzi alternativi per gli spostamenti

Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti".